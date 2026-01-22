Damiani übernimmt die Marke Baume & Mercier im Rahmen einer privaten Transaktion, teilten die Parteien Richemont und Damiani am Donnerstag mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Mit dem Zukauf will Damiani sein Portfolio erweitern, das mehrere Schmuckmarken sowie den Glashersteller Venini und den Multimarken-Händler Rocca umfasst. Baume & Mercier mit einer über 200-jährigen Geschichte solle von der starken Präsenz der Gruppe in Italien und deren Vertriebsnetz profitieren.