19 überwiegend von Demokraten geführte US-Bundesstaaten hatten am späten Freitag Klage eingereicht. Sie argumentieren, dass die neue Behörde unter Führung von Milliardär Elon Musk keine rechtliche Befugnis habe, auf die Systeme des US-Finanzministeriums zuzugreifen. Am 14. Februar soll eine weitere Anhörung in dem Fall stattfinden.