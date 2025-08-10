Das Gericht hatte bereits früher deutlich gemacht, dass es ein hartes Urteil gegen den früheren Wirecard-Chef Markus Braun ins Auge fasst. Allein der Vorwurf des Betrugs durch die Aufnahme von Krediten bei der Commerzbank und weiteren Geldinstituten sowie weitere Straftaten könnten demnach für eine Verurteilung zur gesetzlichen Höchststrafe von bis zu 15 Jahren Gefängnis ausreichen. Am Donnerstag untermauerte Födisch diese Einschätzung, indem er der Staatsanwaltschaft vorschlug, weitere Details der Anklage fallen zu lassen, weil diese mit Blick auf die mögliche Höchstrafe ohnehin nicht ins Gewicht fielen.