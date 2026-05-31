Die Zölle seien ein Schock gewesen. «Die haben uns richtig Geld gekostet, ein Millionenschaden», sagte Meier weiter. Ricola habe die Preise in den USA erhöht. Dennoch sei das US-Geschäft erstaunlich wenig eingebrochen. Amerika sei generell sehr teuer geworden. «Darum habe ich schon ein Auge darauf, dass wir uns preislich nicht aus dem Markt katapultieren», sagte Meier.