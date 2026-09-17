Mitte September 2025 stand die Aktie bei 7,88 Franken. Hernach halbierte sich der Wert innert eines Monats auf 3,27 Franken. Grund dafür war die damalige Kapitalerhöhung von Rieter. Ein erneuter Anstieg lässt seither auf sich warten und die Aktien des Winterthurer Unternehmens verharren auf gedrückten Kursniveaus.