Die UBS stuft das Rating der Rieter-Aktie auf «Sell» von zuvor «Neutral» herab. Zudem senkt die Bank das Kursziel auf 2,00 von 3,10 Franken. Am Donnerstag stehen die Valoren des Textilmaschinenherstellers 90 Minuten nach Handelsbeginn 15,8 Prozent tiefer bei 2,50 Franken.
Nach den Halbjahreszahlen und der anhaltenden Schwäche der Textilmärkte zeigt sich eine UBS-Analystin vorsichtiger. Die Nachfrage dürfte sich langsamer und weniger stark erholen als bislang erwartet.
Bis 2027 erwartet die Expertin keinen bedeutsamen Anstieg beim Auftragseingang. Gründe seien unter anderem zu hohe Markterwartungen hinsichtlich des Preisdrucks und der verhaltenen Volumenentwicklung. Die Bewertung der Aktie erachtet die UBS immer noch als anspruchsvoll.
Mitte September 2025 stand die Aktie bei 7,88 Franken. Hernach halbierte sich der Wert innert eines Monats auf 3,27 Franken. Grund dafür war die damalige Kapitalerhöhung von Rieter. Ein erneuter Anstieg lässt seither auf sich warten und die Aktien des Winterthurer Unternehmens verharren auf gedrückten Kursniveaus.
Immerhin ist Rieter in der ersten Jahreshälfte 2026 dank der Übernahme von Barmag etwas gewachsen. Allerdings hatten Analysten mit mehr Umsatz und neuen Aufträgen gerechnet. Zudem schrieb das Unternehmen einen operativen Betriebsverlust.