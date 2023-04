Nun hat aber ein Mitglied des Verwaltungsrats am (gestrigen) Dienstag 327'000 Papiere im Wert von 39,9 Millionen Franken gekauft, wie aus einer am Mittwoch publizierten Meldung an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation hervorgeht. Gegenüber dem Kurs vom Vortag wurde damit ein satter Aufpreis von knapp 30 Prozent bezahlt. Die Papiere wechselten für 122 Franken pro Titel den Besitzer.