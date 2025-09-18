An der gleichentags abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung stimmten die Anteilseigner sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, teilte Rieter am Donnerstag mit.
Sie genehmigten also die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion und die Kapitalerhöhung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Privatplatzierung. Gleichzeitig folgten die Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrats, das Kapitalband wiedereinzuführen und die Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen.
Mit dem neuen Geld will Rieter die Übernahme von Barmag finanzieren. Die Akquisition umfasst die bekannten Marken Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag und Oerlikon Nonwoven sowie rund 2600 Mitarbeitende.
(AWP)