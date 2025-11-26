Hauptaktionär Peter Spuhler hat zuletzt gesagt, dass er nicht zu 100 Prozent garantieren könne, dass er an allen Beteiligungen unverändert festhalten könne. Haben Sie das intern besprochen?

Ohne das strategische Engagement von Peter Spuhler über viele Jahre wäre Rieter nicht dort, wo wir heute sind. Peter Spuhler hat von Anfang an die Akquisition von Barmag unterstützt, hat anteilsmässig komplett an der Kapitalerhöhung teilgenommen und hat uns von der ersten Sekunde an Rückenwind gegeben. Ohne ihn wäre die Übernahme nicht möglich gewesen. Er ist ein Vollblutunternehmer und hat frühzeitig erkannt, dass die Akquisition strategisch eine einmalige Chance ist. Zu Ihrer Frage: Es gibt keine Indikation, dass Peter Spuhler nicht ein strategischer Investor bleibt. Ob er genau auf diesen 33 Prozent bleibt, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber vom Grundsatz gehe ich davon aus, dass er in mittel- und langfristiger Zukunft ein Grossaktionär bei Rieter bleiben wird.