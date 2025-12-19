Die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf werden von Oerlikon zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Finanzielle Einzelheiten zum Abschluss und deren Auswirkungen wird Oerlikon den Angaben zufolge mit dem Finanzergebnis am 24. Februar 2026 bekannt geben.