Globale politische und wirtschaftliche Entwicklungen führten seit geraumer Zeit zu höheren Preisen bei Rohstoffen und Energie, schreibt der Konzern. Auch die Textilmaschinenindustrie sei von diesem Trend betroffen. Rieter-Maschinen und -Komponenten bestünden zu einem grossen Teil aus Stahl, Kupfer, Aluminium und Elektronik. Insbesondere diese Materialien verzeichneten in den vergangenen Monaten eine höhere Nachfrage und deutlich steigende Preise.