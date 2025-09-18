Bezugsrechtshandel ab 23. September

Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären laut den Angaben in einem Verhältnis von 25 neuen Aktien für 1 gehaltenes Bezugsrecht angeboten. Der Bezugsrechtshandel startet demnach am 23. September und dauert bis zum 29. September. Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären unter Ausübung ihrer Bezugsrechte gezeichnet werden, könnten anderen Investoren angeboten werden.