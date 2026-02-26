Mittelfristig stellt Rieter drei Szenarien auf - je nach Marktumfeld. Bei einem Low-Szenario erwartet Rieter Umsätze von rund 1,4 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von 2 bis 5 Prozent. Bei einem Mid-Szenario Umsätze von rund 1,8 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von 5 bis 8 Prozent. Und bei einem High-Szenario sollen die Umsätze 2,2 Milliarden Franken und die EBIT-Marge 8 bis 11 Prozent erreichen.