Die Valoren von Rieter ziehen am Freitagvormittag 2,1 Prozent an und werden zu 71,50 Franken gehandelt. In der Spitze ging es sogar auf 72,30 Franken hoch - nachdem die Aktien im vorbörslichen Handel deutlich zurückfielen und auch kurz nach Börseneröffnung getaucht waren. Der schwache Halbjahresabschluss drückte auf die Kurse.