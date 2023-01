Die genauen Gewinnzahlen werden erst am 9. März veröffentlicht, Rieter hat aber schon relativ genaue Angaben zur Höhe des operativen Gewinns gemacht. So wird eine EBIT-Marge von rund 2 Prozent in Aussicht gestellt. Der Gewinn auf Stufe EBIT dürfte damit auf rund 30 Millionen Franken zu liegen kommen. Im Vorjahr hatte ein operativer Gewinn von 47,6 Millionen bei einer Marge von 4,9 Prozent resultiert.