Kein Kurspotenzial auszumachen

Selbst Analysten, die dem Unternehmen wohl gesonnen sind, sehen wenig Potenzial. Julius Bär senkte am Donnerstag das Kursziel für Rieter auf 8 von 60 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Mit der Anpassung berücksichtigt die zuständige Analystin die Kapitalerhöhung im Rahmen der Akquisitionsfinanzierung von Barmag. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. Sollte die Transaktion zustande kommen, würde sich der Umsatz von Rieter fast verdoppeln und das Geschäftsprofil würde wahrscheinlich weniger volatil werden, so die Analystin von Julius Bär.