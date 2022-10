In den ersten neun Monaten erreichte der Konzern einen um 35 Prozent tieferen Bestellungseingang von 1096 Millionen Franken, wie das Winterthurer Traditionsunternehmen am Freitag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen der Analysten insgesamt verfehlt. Besonders das Segment Machines & Systems (-46 Prozent) gab stark nach, während sich After Sales (-8 Prozent) recht gut schlug und Components (+9 Prozent) sogar zulegte. Beim Umsatz legte Rieter derweil um 50 Prozent auf 987,4 Millionen zu.