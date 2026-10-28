Anhaltender Margendruck

Beim Ausblick für das Gesamtjahr krebst das Management nun zurück. So wird nun ein Umsatz am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite von 1,3 bis 1,5 Milliarden Franken erwartet. Und bei der operativen EBIT-Marge erwartet Rieter nun einen Wert von -2 bis 0 Prozent, bislang waren 0 und 3 Prozent angepeilt worden.