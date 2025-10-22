Die bereinigte EBIT-Marge (ohne Restrukturierungs- und Übernahmekosten) soll aber weiterhin am unteren Ende der Spanne von 0 bis 4 Prozent zu liegen kommen. Unter dem Strich zeichnet sich laut den Angaben allerdings ein Verlust ab. Dafür verantwortlich seien unter anderem zusätzliche Restrukturierungskosten und Kosten im Zusammenhang mit der Barmag-Übernahme.