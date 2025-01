Eine erste Markterholung sei allerdings nun erkennbar, betont das Unternehmen. Es trafen bei Rieter Bestellungen im Wert von 725,5 Millionen Franken ein, was einem Plus gegenüber dem sehr schwachen 2023 von 34 Prozent entspricht. Die Wettbewerbsposition sei somit gestärkt worden, so die Mitteilung. In einem normalen Umfeld strebt das Rieter-Management aber bekanntlich einen Umsatz über der Milliarden-Grenze an.