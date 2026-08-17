Aaron Kaufman deckte seinen hohen täglichen Proteinbedarf - ein Gramm pro Pfund Körpergewicht - bisher mit Hackfleisch. Im Frühjahr zog der 32-Jährige von Brooklyn nach Manhattan. Um die höheren Mietkosten auszugleichen, gab er mehr Geld für Lebensmittel aus, anstatt auswärts zu essen.
Doch bei seinem ersten Besuch im Supermarkt sah er, dass Hackfleisch dort 8 Dollar pro Pfund kostete, in Brooklyn hingegen nur 6 Dollar. Er beschloss, auf andere Proteinquellen umzusteigen, und griff fortan hauptsächlich zu günstigeren Alternativen wie Hähnchen. Den Geschmack von Hackfleisch bevorzugt er aber nach wie vor. «Ab und zu gönne ich mir etwas, wenn es im Angebot ist», sagte Kaufman.
Er ist nicht der Einzige. Nach fast zwei Jahren steigender Rindfleischpreise zeigen die Amerikaner Anzeichen dafür, dass sie genug haben. Das ist eine bemerkenswerte Wende auf einem Markt, auf dem der schrumpfende US-Rinderbestand die Preise immer wieder in Rekordhöhen trieb, die Konsumenten aber dennoch so viel Rindfleisch kauften, dass sie die immer höheren Preise tragen konnten.
Doch diese Widerstandsfähigkeit bröckelt – und das zu einer Jahreszeit, in der die Nachfrage eigentlich am stärksten sein sollte. Laut dem Marktforschungsunternehmen Circana sanken die Rindfleischverkäufe in den 13 Wochen bis Mitte Juli, einem entscheidenden Zeitraum, der sowohl den Memorial Day als auch den 4. Juli umfasst, um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre stiegen die Verkaufszahlen jeweils um rund 5 Prozent.
Hühnerfleisch hingegen verzeichnet weiterhin steigende Nachfrage, da das reichliche Angebot die Preise unter Druck hält. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Zahlungsbereitschaft der Amerikaner für Rindfleisch, einen der Haupttreiber der Lebensmittelinflation, möglicherweise an ihre Grenzen stösst. Konsumenten, die auf steigende Preise mit Kochen zu Hause oder dem Kauf günstigerer Fleischstücke reagiert hatten, reduzieren ihre Ausgaben zunehmend ganz oder weichen auf preiswertere Proteine aus.
«Die Konsumenten sind finanziell angespannt», sagte Chris DuBois, Executive Vice President beim Datenanalyseunternehmen Circana. «Es geht nicht immer nur um die Lebensmittelpreise, sondern auch um die Lebenshaltungskosten, die den Gesamtumsatz im Handel belasten.»
Anstieg der Rindfleischpreise bereitet der Trump-Regierung Sorgen
Der steile Anstieg der Rindfleischpreise bereitet der Trump-Regierung im Vorfeld der Zwischenwahlen grosse Sorgen, da die Kosten für Grundnahrungsmittel wie Eier, Hackfleisch und Benzin einen überproportionalen Einfluss auf die Inflationswahrnehmung der Konsumenten haben. Die USA haben versucht, den Druck zu mindern, indem sie mehr Fleisch aus Ländern wie Argentinien importierten und die Lebendviehlieferungen aus Mexiko wieder aufnahmen.
Fleischverarbeiter, die unter den steigenden Rinderpreisen leiden, haben Betriebe geschlossen, um den Wettbewerb um die knappen Tiere zu verringern. So kündigte beispielsweise Tyson Foods am Donnerstag eine Schliessung an. Doch diese Massnahmen haben ihre Grenzen: Der heimische Rinderbestand befindet sich weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit über fünf Jahrzehnten, was das Rindfleischangebot knapp hält.
Die durchschnittlichen Konsumentenpreise für Hackfleisch blieben im Juli, der den Unabhängigkeitstag einschliesst, stabil. Dies deutet darauf hin, dass Einzelhändler und Konsumenten weiteren Preiserhöhungen widerstanden. Ein Pfund kostete durchschnittlich 7,116 US-Dollar, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte.
Obwohl der Wert immer noch nahe einem Rekordhoch liegt, markiert der Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber Juli 2025 den geringsten Zuwachs im Jahresvergleich seit 17 Monaten. Die Nachfrage ist jedoch nicht verschwunden. Obwohl rund 40 Prozent der Rindfleischkäufer angaben, das Protein seltener zu kaufen, zahlt eine treue Gruppe jüngerer, proteinbegeisterter Konsumenten weiterhin bereitwillig höhere Preise, so Duncan Angove, CEO des Supply-Chain-Management-Unternehmens Blue Yonder.
Besonders auffällig ist das schwächere Rindfleischvolumen in der Grillsaison im Sommer, wenn die Nachfrage normalerweise am höchsten ist. «Die saisonale Nachfrage ist in der Regel einer der stärksten Faktoren für die Rindfleischpreise», sagte Shawn Sparks, Geschäftsführer des auf Proteinbeschaffung und -vermittlung spezialisierten Unternehmens The Sparks Group. «Wenn die Nachfrage in der Hochsaison für Grillprodukte nachlässt, deutet dies darauf hin, dass die Bezahlbarkeit eine wichtigere Rolle spielt.»
Zwar dürften die Verkäufe bis zum Labor Day (amerikanischer Feiertag am ersten Montag im September) noch einmal anziehen, die Verbesserung werde aber «etwas moderater ausfallen als in den Vorjahren», fügte Sparks hinzu. Schwächere Nachfragesignale führten ab Ende Juni zu einem steilen Rückgang der Grosshandelspreise für Rindfleisch und der Terminkontrakte für Lebendrinder.
Rindfleischinflation in der zweiten Jahreshälfte «etwas weniger ausgeprägt»
Die Terminkontrakte in Chicago erreichten Ende Juli den niedrigsten Stand seit Dezember, nachdem das US-Landwirtschaftsministerium beschlossen hatte, die Rindfleischimporte aus Mexiko noch in diesem Monat wieder aufzunehmen. Das Importverbot zur Eindämmung des tödlichen Schraubenwurmparasiten hatte über ein Jahr gedauert. Am Freitag fiel der Markt auf ein neues Neunmonatstief, nachdem Tyson die Schliessung seiner jüngsten Werke angekündigt hatte.
«Es war eine Verkettung von Ereignissen auf der Nachfrageseite, die zu diesem Punkt geführt hat», sagte Abby Greiman, Beraterin für den Viehmarkt bei Ever.Ag Insights, über den Ausverkauf. «Es fühlt sich deutlich schwächer an als seit Langem.»
Das 250-jährige Jubiläum der USA und die Fussball-Weltmeisterschaft trugen bereits zu einem höheren Konsum bei, doch «der Markt hat meiner Meinung nach eine Verschnaufpause gesucht, da er so lange mit hohen Preisen zu kämpfen hatte», sagte Michael Di Sabato, Gründer der HighLine Consulting Group. «Dies war die erste Gelegenheit für einen leichten Rückgang des Konsums.»
Fast-Food-Ketten haben diesen Trend bereits erkannt. Michelle Hook, Finanzchefin von Shake Shack, erklärte diesen Monat in einer Telefonkonferenz mit Investoren, dass die Rindfleischinflation in der zweiten Jahreshälfte «etwas weniger ausgeprägt» sein werde. Burger King-Eigentümer Restaurant Brands International rechnet mit einer gewissen Entlastung, die jedoch erst Anfang 2027 «deutlich spürbarer» ausfallen werde.
Konsumenten sollten dennoch nicht mit einer sofortigen Entspannung rechnen. Der erste Hafen, der für Lebendviehtransporte aus Mexiko wiedereröffnet wurde, ist nicht der grösste in den USA, und die Tiere müssen zudem mehrere Monate lang aufgezogen werden, bevor sie geschlachtet werden können. Der US-Rinderbestand befindet sich zum 1. Juli weiterhin auf einem Tiefstand, der seit rund fünf Jahrzehnten kaum noch realistisch ist.
Laut George Paleologou, CEO von Premium Brands, werden sich niedrigere Preise aufgrund von Restbeständen und Absicherungsgeschäften frühestens Ende des dritten Quartals bemerkbar machen. Wann die Preissenkungen an die Kunden weitergegeben werden, hänge davon ab, wie stark die Preise fallen, so Paleologou, dessen Unternehmen verpacktes Fleisch in den USA und Kanada vertreibt. «Sobald die Preise sinken, werden wir die Preisvorteile weitergeben. Aber ähnlich wie beim Preisanstieg wird es auch beim Preisrückgang Verzögerungen geben.»
(Bloomberg/cash)