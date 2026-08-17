Doch diese Widerstandsfähigkeit bröckelt – und das zu einer Jahreszeit, in der die Nachfrage eigentlich am stärksten sein sollte. Laut dem Marktforschungsunternehmen Circana sanken die Rindfleischverkäufe in den 13 Wochen bis Mitte Juli, einem entscheidenden Zeitraum, der sowohl den Memorial Day als auch den 4. Juli umfasst, um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre stiegen die Verkaufszahlen jeweils um rund 5 Prozent.