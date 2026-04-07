Sollte die Regierung in dem Punkt nicht einlenken, steige das Risiko, dass die UBS zum Übernahmekandidaten wird, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen zur ‌Nachrichtenagentur Reuters. Zudem könnte das Institut Notfallpläne aus der Schublade ziehen, die auch eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland umfassen. Hans ​Gersbach, Ökonom an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, hält eine Verlagerung des Hauptsitzes indes für unwahrscheinlich. «Swissness wird in Zukunft ein noch grösserer Nutzen sein in dieser geopolitisch riskanteren Welt.» Auch die Analysten von Bank of America halten einen Umzug für den letzten Ausweg. Wahrscheinlicher wären ein Verkauf von Geschäften oder eine Überprüfung der Präsenz in den USA. Die UBS wollte sich dazu ‌nicht äussern.