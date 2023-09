Ringier erwirbt alle Anteile an der Ringier Axel Springer Schweiz AG, kurz Rasch. Das teilten Ringier mit Sitz in Zürich und Axel Springer in Berlin in eigenen Medienmitteilungen am Mittwochnachmittag mit. Die bisherigen Rasch-Medientitel (dazu gehören «Schweizer Illustrierte», «Bilanz» oder «cash.ch») werden mit der Blick-Gruppe in der neuen Einheit «Ringier Medien Schweiz» zusammengeführt. Zum Bereich wird auch die Vermarktungsfirma Ringier Advertising gehören.