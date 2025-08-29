Mit dem Joint Venture wollen die Partner ein digitales Sportangebot für die Schweiz aufbauen. Dabei soll auch die bestehende Plattform sport.ch, die zur Ringier Sports Media Group gehört, in das neue Projekt einfliessen. Die operative Leitung übernimmt Markus Krienbühl, ehemaliger Medien- und Kommunikationschef sowie Geschäftsleitungsmitglied des FC Luzern.