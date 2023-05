Auf die Bedeutung des Ringier Sports Media Group ging Walder anschliessend im Gespräch mit Journalisten noch vertieft ein: Attraktiv sei das Geschäft insbesondere dort, wo neben traditionellen Werbetreibenden und Abonnenten auch sich konkurrenzierende Sportwettenanbieter zum Umsatz beitragen könnten. So wage sich Ringier auch in Märkte vor, in denen das Unternehmen bisher nicht präsent war. So wurde unlängst in Griechenland das Sportportal Sportal.gr aufgebaut, und gemäss Walder sollen demnächst weitere neue Märkte dazukommen.