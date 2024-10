Rio Tinto habe ein Angebot vorgelegt, teilten beide Unternehmen am Montag in getrennten Erklärungen mit, ohne finanzielle Details zu nennen. «Das Angebot ist unverbindlich und es gibt keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande kommt oder fortgesetzt wird», erklärte Rio. Die Bestätigung der Offerte folgt auf wochenlange Spekulationen über einen Deal, mit dem das Unternehmen zu einem der grössten Lithium-Anbieter der Welt aufsteigen könnte. Reuters hatte am Freitag exklusiv berichtet, dass die Unternehmen Gespräche führen und Arcadium mit vier bis sechs Milliarden Dollar oder mehr bewertet werden könnte.