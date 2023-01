"Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Wir sind uns bewusst, dass dieser Vorfall sehr besorgniserregend ist, und bedauern die Beunruhigung, die er in der westaustralischen Bevölkerung ausgelöst hat", erklärt der Chef der Eisenerzsparte des Konzerns, Simon Trott, am Montag. Rio werde den Vorfall untersuchen. Ersten Berichten zufolge wurde der Verlust erst rund zwei Wochen nachdem die Kapsel das Minengelände verlassen hatte, entdeckt. Rio teilte mit, dass es von der Transportfirma am 25. Januar über das Verschwinden informiert worden sei.