Keine rapide Verschärfung erwartet

Und nun signalisiert er erstmals seit dem zweiten Quartal 2021 wieder ein leicht erhöhtes Risiko. Die Immobilienpreise hätten im dritten und vierten Quartal 2025 im Jahresvergleich um über 4 Prozent zugelegt. Damit seien die Preise ein zentraler Treiber für das wachsende Risiko am Immobilienmarkt, denn gleichzeitig seien die Wirtschaftsaussichten verhalten und die Arbeitslosigkeit nehme weiter auf für Schweizer Verhältnisse hohem Niveau zu.