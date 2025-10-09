Risiken dürften weiter steigen

In den kommenden Monaten dürften die Risiken am Immobilienmarkt aber weiter steigen, schreibt der Vergleichsdient weiter. Es zeichne sich ab, dass der RERI schon bald erstmals seit 2021 wieder ein leicht erhöhtes Risiko aufweisen könnte. Grund dafür seien die trüben Wirtschaftsaussichten, steigende Arbeitslosigkeit und noch höhere Immobilienpreise. Zudem übersteige die Nachfrage nach Eigenheimen das Angebot nach wie vor deutlich.