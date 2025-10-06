Die Bank Vontobel hat die Aktien von Galderma auf «Buy» von «Hold» hochgestuft. Die neue Kaufempfehlung geht auf eine veränderte Einschätzung zu Geschäfts- und Finanzrisiken des Hautpflegeunternehmens zurück. Bis anhin sah Vontobel-Analyst Stefan Schneider ein höheres Geschäftsrisiko, da das Medikament Nemluvio noch nicht zugelassen war. Zudem war Nemluvio Galdermas erstes Antikörpermedikament, das die Lancierung noch erst vor sich hatte. Die daraus erwachsene Unwägbarkeit habe sich nun nicht bestätigt, schreibt der Experte.