"Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu bedenken, dass sie nicht alle Nachfrage- und Angebotsfaktoren erfassen, die den Wohnimmobilienmarkt beeinflussen können. So hat beispielsweise der hohe und steigende Anteil bereits bebauter Wohngebiete in Verbindung mit dem langsamen Voranschreiten des verdichteten Bauens zur Verknappung des Angebots beigetragen. Gleichzeitig war das Haushaltswachstum in den letzten Jahren höher als das Bevölkerungswachstum, da die durchschnittliche Haushaltsgrösse gesunken ist."