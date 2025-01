Die Zahl der Baubewilligungen stieg im vergangenen Jahr um ein Viertel. Bisher habe sich die Zunahme aber noch nicht in einem deutlich grösseren Angebot an verfügbaren Wohnungen niedergeschlagen, heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig kurble das Bevölkerungswachstum die Nachfrage weiter an.