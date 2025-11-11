Der sogenannte UBS Swiss Real Estate Bubble Index weist aber laut der Grossbank weiterhin nur auf ein «moderates» Blasenrisiko hin. Konkret stieg der Index gemäss einer Mitteilung vom Dienstag im dritten Jahresviertel von 0,20 Indexpunkten auf 0,29 Zähler. Der Indexstand des Vorquartals wurde laut UBS jedoch aufgrund neuer Daten zur gesunkenen Bautätigkeit im Jahr 2024 nach unten revidiert.