Gemäss dem Raiffeisen-Anlagechef ist eine breite Diversifikation essenziell, um das unsystematische Risiko stark zu reduzieren. Es gilt eine Portfoliostruktur aufzubauen, die unterschiedliche Anlageklassen, Regionen und Branchen berücksichtigt. Wer nicht alles Geld in dieselbe Anlage investiert, reduziert die Gefahr, dass ein einzelnes Ereignis das gesamte Portfolio durchwirbelt. Viele Schweizer konzentrieren sich in ihren Anlagen stark auf den Heimatmarkt, was gerade durch Zollunsicherheiten eine gewisse Gefahr birgt. Auch der ausschliessliche Fokus auf eine Branche führt zu zentrierten Risiken. Ebenso wichtig ist die Begrenzung der Positionsgrössen. Kein Investment sollte so gross sein, dass sein Scheitern die persönliche finanzielle Situation gefährdet.