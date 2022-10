Die EZB hat die Stützung der Anleihemärkte in Italien und anderen Teilen Südeuropas im Laufe des Sommers reduziert. Aus am Mittwoch veröffentlichten Daten geht hervor, dass die Bestände an italienischen Schuldtiteln im Pandemie-Portfolio der EZB im August und September um 1,243 Milliarden Euro gesunken sind. Im Juni und Juli hatte die EZB ihre Anleihebestände zugunsten der südeuropäischen Länder erhöht, um die hochverschuldeten Mitglieder des Euroraums vor einem ihrer Ansicht nach ungerechtfertigten Anstieg der Staatsanleihenrenditen zu schützen.