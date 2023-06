Am Dienstag gab es am Dienstag die ersten öffentlich syndizierten AT1-Anleihen in Europa seit der Credit-Suisse-Abschreibung von der spanischen BBVA und von der Bank of Cyprus. Als erste hatte sich wie berichtet die DZ Bank bereits im Mai mit neuen AT1-Anleihen vorgewagt, allerdings mit einer Privatplatzierung im Geno-Sektor.