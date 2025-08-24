Schiraldi blieb nach seinem Abgang bei der Deutschen Bank in der Finanzwirtschaft tätig und leitete unter anderem die Investmentgesellschaft einer Schweizer Familie. Er argumentiert, die Führung der Deutschen Bank habe damals versucht, ihre stillschweigende Zustimmung zu den damaligen riskanten, aber sehr lukrativen Geschäften zu verschleiern, als sich die globale Finanzkrise zuspitzte. Die Deutsche Bank habe zudem entscheidende entlastende Dokumente zurückgehalten, hiess es in Gerichtsdokumenten, die Reuters einsehen konnte. Die Deutsche Bank wies in ihrem Geschäftsbericht 2024 auf die Klage hin.