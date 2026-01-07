Die rund 108 Milliarden Dollar schwere Übernahmeofferte sei eine riskante Transaktion, teilte Warner Bros am Mittwoch ‌mit. Das ‌Management riet den Aktionären einstimmig davon ab, ihre Anteile Paramount anzudienen. Es bezeichnete das Übernahmeangebot des Streaminganbieters Netflix im Volumen von knapp 83 Milliarden Dollar als die bevorzugte Alternative. Paramount war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Netflix ​begrüsste die Aussagen von Warner Bros. Warner Bros hält die Rechte an ‌Filmklassikern wie «Casablanca», der «Harry Potter»-Reihe oder der TV-Serie «Game of ‌Thrones». Zum Konzern gehören ausserdem der Bezahlsender HBO und der Nachrichtenkanal CNN.