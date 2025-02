Die US-Aktienmärkte waren in den letzten zwei Jahren das Zugpferd der internationalen Börsen. Während der technologielastige Nasdaq 100 über 100 Prozent anstieg, erreicht der aus eher traditionellen Unternehmen zusammengesetzte Dow Jones Industrial Average Index ein Kursplus von 34 Prozent. Der marktbreite S&P 500 avancierte in dieser Zeit um knapp 60 Prozent. Beispielsweise wird mehr als die Hälfte der Kursgewinne im vergangenen Jahr den «Magnificent Seven» zugeschrieben - Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla also.