Al-Madschajda-Clan

Dieser grosse und mächtige Clan hat sein Zentrum in Chan Junis im Süden des Gazastreifens. In den vergangenen Monaten kam es wiederholt zu Zusammenstössen mit Hamas-Kämpfern. Anfang des Monats führte die Hamas eine Razzia im Gebiet des Clans durch, um Männer festzunehmen, die angeblich für die Tötung von Hamas-Mitgliedern verantwortlich waren. Es kam zu einer Schiesserei mit mehreren Toten auf beiden Seiten. Quellen aus dem Umfeld des Clans werfen der Hamas vor, die Razzia als Vorwand für gezielte Tötungen genutzt zu haben. Am Montag jedoch veröffentlichte das Oberhaupt des Clans eine Erklärung, in der es die Sicherheitskampagne der Hamas unterstützte und die Clan-Mitglieder zur Kooperation aufrief. Dies verdeutlicht die komplexen und wechselnden Loyalitäten in Gaza.