Während des zwei Jahre andauernden Kriegs sahen sich die Islamisten zunehmend von lange etablierten Rivalen herausgefordert, von denen viele mächtigen lokalen Clans angehören. Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands vor zehn Tagen versucht die Hamas weiterhin, ihre Autorität wieder zu festigen. Sie hat bereits Dutzende von Gegnern getötet, nachdem sie offenbar die Zustimmung der USA erhalten hatte, vorübergehend für Ordnung zu sorgen. Die folgenden Clans und Personen sind die wichtigsten Akteure in diesem internen Machtkampf.
Abu-Schabab-Clan
Jasser Abu Schabab aus der Gegend von Rafah gilt als der prominenteste Anführer eines Clans, der in Konkurrenz zur Hamas steht. Er operiert in einem Teil des südlichen Gazastreifens, der noch von israelischen Streitkräften besetzt ist. Einer Quelle aus seinem Umfeld zufolge hat seine Gruppe Hunderte von Kämpfern rekrutiert, indem sie attraktive Gehälter anbietet. Die Hamas wirft ihm vor, mit Israel zusammenzuarbeiten, was er jedoch bestreitet. Sein Clan ist eine Beduinengruppe, die im Osten von Rafah ansässig ist. Es ist unklar, ob der gesamte Clan Abu Schababs Vorgehen unterstützt. Seine persönliche Truppe wird auf etwa 400 Mann geschätzt.
Doghmusch-Clan
Der Doghmusch-Clan ist einer der grössten und mächtigsten im Gazastreifen und traditionell gut bewaffnet. Seine Mitglieder gehören verschiedenen palästinensischen Gruppen an, darunter der Fatah und der Hamas. Ein wichtiger Anführer, Mumtas Doghmusch, gründete die radikale Gruppe «Armee des Islam», die sich zum Islamischen Staat bekannte. Die Gruppe war 2006 an der Entführung des israelischen Soldaten Gilad Schalit beteiligt. Die Hamas stiess in der Vergangenheit immer wieder mit dem Clan zusammen, der sich weigerte, seine Waffen abzugeben. Am Sonntag und Montag kam es Sicherheitsquellen zufolge zu schweren Kämpfen zwischen Hamas-Kämpfern und Mitgliedern des Clans, bei denen es auf beiden Seiten Tote gab. Der Verbleib von Mumtas Doghmusch ist seit Jahren unbekannt.
Al-Madschajda-Clan
Dieser grosse und mächtige Clan hat sein Zentrum in Chan Junis im Süden des Gazastreifens. In den vergangenen Monaten kam es wiederholt zu Zusammenstössen mit Hamas-Kämpfern. Anfang des Monats führte die Hamas eine Razzia im Gebiet des Clans durch, um Männer festzunehmen, die angeblich für die Tötung von Hamas-Mitgliedern verantwortlich waren. Es kam zu einer Schiesserei mit mehreren Toten auf beiden Seiten. Quellen aus dem Umfeld des Clans werfen der Hamas vor, die Razzia als Vorwand für gezielte Tötungen genutzt zu haben. Am Montag jedoch veröffentlichte das Oberhaupt des Clans eine Erklärung, in der es die Sicherheitskampagne der Hamas unterstützte und die Clan-Mitglieder zur Kooperation aufrief. Dies verdeutlicht die komplexen und wechselnden Loyalitäten in Gaza.
Rami Hellis
Der Hellis-Clan ist ein grosser Clan in Gaza-Stadt. Vor einigen Monaten gründete ein hochrangiges Mitglied, Rami Hellis, zusammen mit einem Mitglied eines anderen Clans eine Gruppe, die sich der Hamas widersetzt. Sie operiert in Teilen des Vororts Schedschaija, die noch unter der Kontrolle der israelischen Armee stehen.
(Reuters)