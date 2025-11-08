Der US-Elektroautobauer und Volkswagen-Partner Rivian will seinem Chef RJ Scaringe ein neues, milliardenschweres Vergütungspaket nach dem Vorbild von Tesla schnüren. Der Plan für den Firmengründer habe über die nächsten zehn Jahre einen potenziellen Wert von bis zu 4,6 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit solle Scaringe an das Unternehmen gebunden und zu Wachstum sowie Profitabilität angespornt werden. Das neue Paket ersetzt ein früheres, dessen Ziele als unerreichbar galten. Es ist an neue Gewinnziele sowie an niedrigere Vorgaben für den Aktienkurs geknüpft. Der für seine R1S-Geländewagen und R1T-Pickups bekannte Hersteller bereitet für das kommende Jahr die Einführung seines kleineren und günstigeren SUV-Modells R2 vor, das mit dem Bestseller Model Y von Tesla konkurrieren soll. (Bericht von Abhirup Roy, Akash Sriram und Ross Kerber, geschrieben von Bettina Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)