Das Unternehmen hatte sein Geschäft während der Pandemie auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet. Nach zunehmender Kritik an seinen Jugendschutzmassnahmen führte es eine ⁠Altersprüfung ein. Diese zusätzlichen Schritte erschweren jedoch die Anmeldung und schränken den Zugang zu umsatzrelevanten Funktionen ein. Zudem lenkt eine Änderung am Empfehlungsalgorithmus jüngere Nutzer zu Spielen, die weniger Umsatz bringen. «Die Umsatzschwäche wird sich wahrscheinlich fortsetzen», sagte ‌Finanzchef Naveen Chopra. Die Änderungen würden jedoch die langfristige Kundenbindung verbessern und die kurzfristigen Einbussen letztlich ausgleichen.