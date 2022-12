Die Idee, mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotern mehr Produktion aus Übersee zurückzuholen, gewann während der Pandemie an Dynamik - Lieferketten gerieten ins Stocken und die Risiken der Abhängigkeit von weit entfernten Fabriken kamen deutlicher zum Vorschein. Gelänge es, die manuelle Produktion in China und Bangladesch zu umgehen, könnte die Bekleidungsproduktion wieder verstärkt in die westlichen Verbrauchermärkte integriert werden. Viele Bekleidungshersteller sind allerdings mit Äusserungen zu diesem Thema zurückhaltend, weil damit Befürchtungen geweckt werden könnten, dass die Textilarbeiter in den Entwicklungsländern darunter leiden werden. Ein Sprecher von Levi's bestätigte zwar, dass das Unternehmen an den frühen Phasen des Projekts beteiligt gewesen sei, lehnte weitere Stellungnahmen aber ab.