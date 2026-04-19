Das ​Rennen verdeutlichte die rasante Entwicklung in ​der Branche. Bei der ersten Roboter-Teilnahme ​im Vorjahr benötigte die schnellste Maschine für die Strecke noch zwei ‌Stunden und 40 Minuten. Der Roboter war damit mehr als doppelt so lang wie der damalige menschliche Sieger unterwegs. ​Aber ​immerhin erreichte er das Ziel - ⁠die meisten Roboter schafften dies wegen ​Pannen nicht. Auch schickten ⁠2025 lediglich 20 Teams ihre Schützlinge ins Rennen. Diesmal ‌nahmen mehr als 100 Teams teil. Anders als vergangenes Jahr navigierte zudem fast die Hälfte ‌der Roboter autonom durch das Gelände, anstatt ​ferngesteuert zu werden.