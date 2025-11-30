Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, zuständig für Wirtschaftsstrategie und politische Leitlinien, will einer Marktüberflutung mit nahezu identischen Robotern entgegenwirken. Mehr als 150 Unternehmen seien mittlerweile in diesem Segment tätig, erklärte Sprecherin Li Chao am Donnerstag in Peking. Die Behörde müsse sicherstellen, dass Innovationen nicht zu kurz kämen.
Dieser Ruf nach Wachsamkeit zeigt Pekings Unbehagen hinsichtlich übermässiger Investitionen in einen Sektor, den die Regierung als einen der wichtigsten Wachstumstreiber der Wirtschaft bezeichnet. Diese Sorge erinnert an frühere Fehlinvestitionen etwa im Bike-Sharing oder bei Halbleitern, die häufig in Bereinigungen endeten, welche kleinere Anbieter vom Markt fegten. Entsprechend legten die Aktien des Branchenführers UBTech Robotics, der von einer Konsolidierung profitieren könnte, am Freitag um mehr als 4 Prozent zu.
Li erklärte: «Grenzindustrien kämpfen seit Langem mit der Herausforderung, die Geschwindigkeit des Wachstums gegen das Risiko von Blasen auszubalancieren – ein Problem, das nun auch den Sektor der humanoiden Roboter betrifft.»
Die Entwicklung und Finanzierung humanoider Roboter hat in diesem Jahr rasant zugenommen, seit die tanzenden Droiden von Unitree während der landesweit verfolgten Gala zum Frühlingsfest in diesem Jahr das Publikum bezaubert haben. Die regierende Kommunistische Partei stufte die Branche in ihren Leitlinien für den Fünfjahresplan bis 2030 als einen von sechs neuen Wachstumsmotoren der Wirtschaft ein.
Unitree-Gründer Wang Xingxing sass in diesem Jahr in der ersten Reihe, als Grössen des Technologiesektors wie Jack Ma und Präsident Xi Jinping zu einem wegweisenden Treffen zusammenkamen. Seitdem erobern Droiden rasant die sozialen Medien – gebaut von schnell wachsenden Start-ups wie AgiBot und Galbot –, indem sie Marathons laufen, Kickboxen oder Kaffee zubereiten.
Dieses Rampenlicht hat das Interesse der Investoren zusätzlich angefacht und den Solactive China Humanoid Robotics Index, der Aktien robotiknaher Unternehmen abbildet, in diesem Jahr um nahezu 30 Prozent steigen lassen. Citigroup erwartet, dass der Markt bis 2050 auf 7 Billionen Dollar anwächst.
Der breite Einsatz humanoider Roboter in Haushalten oder Fabriken dürfte indessen noch Jahre entfernt sein.
(Bloomberg)