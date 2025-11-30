Dieser Ruf nach Wachsamkeit zeigt Pekings Unbehagen hinsichtlich übermässiger Investitionen in einen Sektor, den die Regierung als einen der wichtigsten Wachstumstreiber der Wirtschaft bezeichnet. Diese Sorge erinnert an frühere Fehlinvestitionen etwa im Bike-Sharing oder bei Halbleitern, die häufig in Bereinigungen endeten, welche kleinere Anbieter vom Markt fegten. Entsprechend legten die Aktien des Branchenführers UBTech Robotics, der von einer Konsolidierung profitieren könnte, am Freitag um mehr als 4 Prozent zu.