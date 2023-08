Die Notenbank in London hatte den Leitzins vorige Woche um einen viertel Punkt auf 5,25 Prozent angehoben - auf das höchste Niveau seit 15 Jahren. Es war die 14. Zinserhöhung der Bank of England (BoE) in Folge. Notenbankchef Andrew Bailey hatte signalisiert, dass man sicherstellen müsse, "dass die Inflation wieder das Ziel von zwei Prozent erreicht und dort bleibt". Die Teuerungsrate war im Juli mit 7,9 Prozent noch immer eine der höchsten im Kreis der grossen Industrieländer.