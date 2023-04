Eine Reihe von Konsumgüterherstellern sieht Europa als Schwachstelle. Graeme Pitkethly, Chief Financial Officer von Unilever, sagte, dass die Stimmung der Verbraucher in der Region bereits schlechter sei als auf den anderen Märkten. Zwar nicht in allen Bereichen, aber in Kategorien wie Eiscreme und Dressings gewinnen die Eigenmarken Marktanteile.