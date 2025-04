Am US-Arbeitsmarkt sind im März weitaus mehr Stellen entstanden als erwartet. Es kamen 228'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht der Regierung in Washington hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs von 135'000 erwartet, nach abwärts revidiert 117'000 (ursprünglich 151'000) im Februar.