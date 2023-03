Laut Franz stehe mit Severin Schwan "ein Nachfolger bereit, der das Unternehmen wie kaum ein anderer kennt und einen hervorragenden Leistungsausweis besitzt". Schwan habe "in ganz entscheidender Weise zum grossen Erfolg von Roche beigetragen" sagte Franz an der GV. "Hervorheben möchte ich zunächst die erfolgreiche Integration von Genentech - das war ein Meilenstein in der Entwicklung von Roche." aber auch die Pipeline habe Schwan vorangetrieben, wie die 24 neuen Medikamente zeigen, die unter Schwans Ägide auf den Markt gekommen sind.