So hiessen die Anteilseigner unter anderem die auf 9,80 Franken erhöhte Dividende pro Inhaber-Aktie und Genussschein gut. Es handelt sich um die 39. Dividendenerhöhung in Folge, betonte Roche in einem Communiqué. Zudem wurde Severin Schwan als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt, gleiches gilt für alle anderen zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates. Mit mehr als 95 Prozent Zustimmung genehmigten die Aktionäre ferner die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.