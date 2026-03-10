So hiessen die Anteilseigner unter anderem die auf 9,80 Franken erhöhte Dividende pro Inhaber-Aktie und Genussschein gut. Es handelt sich um die 39. Dividendenerhöhung in Folge, betonte Roche in einem Communiqué. Zudem wurde Severin Schwan als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt, gleiches gilt für alle anderen zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates. Mit mehr als 95 Prozent Zustimmung genehmigten die Aktionäre ferner die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.
Zudem haben die Aktionäre und Aktionärinnen einer teilweisen Änderung der Statuten genehmigt. So stimmten sie einer Herabsetzung des Aktienkapitals durch eine Reduzierung des Nennwerts jeder Inhaberaktie von 1,00 auf 0,001 Franken zu. Ferner genehmigten sie den Umtausch von Genussscheinen (GS) in Partizipationsscheine (PS). Infolge des Umtauschs werden die PS die GS als stimmrechtslose Beteiligungspapiere in der Kapitalstruktur von Roche ersetzen.
Die PS werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie erhalten eine neue ISIN-Nummer (CH1499059983), eine neue Valorennummer (149'905'998) sowie ein neues Tickersymbol («ROP»), die sich von denen unterscheiden, die bisher für die GS verwendet wurden.
Der letzte Handelstag der GS an der SIX Swiss Exchange ist für den 16. März 2026 vorgesehen. Der erste Handelstag der PS wird entsprechend der 17. März sein.
