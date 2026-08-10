Schub bekam der PS vor allem nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am 23. Juli. Die Zahlen waren für Börsianer auf den ersten Blick zwar kaum aufregend, was heisst: Sie lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. Doch die bestätigten Jahresziele und der gelassene Ausblick von CEO Thomas Schinecker («Ich glaube nicht, dass es da so viele Unsicherheitsfaktoren gibt») überzeugten die Investoren.